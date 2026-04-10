MHP KAÇEP Kayseri'den özel çocukları Çanakkale programında buluşturdu

MHP KAÇEP Kayseri İl Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Çanakkale temalı programa; MHP KAÇEP Kayseri İl Başkanı Nurten Yelkara, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, Şuşa Azerbaycan Evi Kadın Kolları Başkanı Şahnaz Ganbarov, önceki dönem KAÇEP İl Başkanları Serap Şule Kalın ve Gülsüm Gökçe, KAÇEP ilçe başkanları ile özel çocukların aileleri katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte özel çocuklardan oluşan mehteran takımı, semazen ve efe gösterileri sahnelendi. Seyit Onbaşı ve Nene Hatun canlandırmaları ise izleyicilerden alkış aldı. Solo ve koro halinde seslendirilen türküler programa duygusal bir atmosfer kattı.

Programda konuşan MHP KAÇEP Kayseri İl Başkanı Nurten Yelkara, Çanakkale ruhunun nesilden nesile aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Yelkara, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin destansı mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Özel bireylerin toplumun en kıymetli değerleri olduğunu dile getiren Yelkara, engellerin bedende değil, empati kuramayan zihinlerde olduğunu söyledi. Özel çocukların sosyal hayatın içerisinde aktif ve üretken bireyler olarak yer almasının önemine dikkat çeken Yelkara, onların eğitim ve mutluluğunun milli ve insani bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından sahne alan özel çocuklar, Türk bayrakları eşliğinde sergiledikleri performanslarla salonda coşku oluşturdu.