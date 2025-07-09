MHP KAÇEP Kayseri İl Yönetim Kurulu Listesi belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın’ın talimatıyla 18 Haziran 2025 tarihinde KAÇEP İl Başkanlığı görevine getirilen Nurten Yelkara, yeni yönetim kurulunu oluşturdu. 23 kişiden oluşan yönetim kurulu için görev dağılımının önümüzdeki günlerde yapılacağını söyleyen Başkan Yelkara, “MHP KAÇEP İl Başkanlığı olarak Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin izinde ve çizdiği yolda çalışmak için yönetimimizi oluşturarak yeni döneme adım attık. Görev dağılımının önümüzdeki günlerde yapılması ile Kayseri’de kadınlarımız, Türk ve Türkiye Yüzyılı için azim ve kararlılıkla çalışacak. Yeni yönetimimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

MHP KAÇEP Kayseri İl Yönetim Kurulu Listesi şu şekilde:

Başkan: Nurten Yelkara

Üyeler:

Ayşe Öztürk

Ayşe Yeşiloğlu

Eda Gezici

Fatoş Ateş

Gülsüm Yıldırım

Halide Çağlıer

Hatice Türkmen

Hilal Kılıçoğlu

İlknur Maraz

Medine Yedidağ

Neslihan Köklü

Nilay Öztürk

Nilüfer Gözükara

Nurten Yeşilli

Rabia Kökenek

Serpil Kızak

Şenay Özkan

Şengül Altınbaş

Şule İnce

Tuğba Bulgurcu

Ümmühan Karaca

Yasemin Serbez

Zeynep Arslankaya