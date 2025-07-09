MHP KAÇEP Kayseri İl Yönetim Kurulu Listesi belli oldu
MHP KAÇEP Kayseri İl Başkanlığı'nda yeni yönetim kurulu listesi belli oldu. KAÇEP İl Başkanı Nurten Yelkara: 'Yeni yönetimimiz hayırlı olsun' dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın’ın talimatıyla 18 Haziran 2025 tarihinde KAÇEP İl Başkanlığı görevine getirilen Nurten Yelkara, yeni yönetim kurulunu oluşturdu. 23 kişiden oluşan yönetim kurulu için görev dağılımının önümüzdeki günlerde yapılacağını söyleyen Başkan Yelkara, “MHP KAÇEP İl Başkanlığı olarak Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin izinde ve çizdiği yolda çalışmak için yönetimimizi oluşturarak yeni döneme adım attık. Görev dağılımının önümüzdeki günlerde yapılması ile Kayseri’de kadınlarımız, Türk ve Türkiye Yüzyılı için azim ve kararlılıkla çalışacak. Yeni yönetimimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
MHP KAÇEP Kayseri İl Yönetim Kurulu Listesi şu şekilde:
Başkan: Nurten Yelkara
Üyeler:
Ayşe Öztürk
Ayşe Yeşiloğlu
Eda Gezici
Fatoş Ateş
Gülsüm Yıldırım
Halide Çağlıer
Hatice Türkmen
Hilal Kılıçoğlu
İlknur Maraz
Medine Yedidağ
Neslihan Köklü
Nilay Öztürk
Nilüfer Gözükara
Nurten Yeşilli
Rabia Kökenek
Serpil Kızak
Şenay Özkan
Şengül Altınbaş
Şule İnce
Tuğba Bulgurcu
Ümmühan Karaca
Yasemin Serbez
Zeynep Arslankaya