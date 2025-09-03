MHP Kayseri'den '38 günde 3838 üye' kampanyası

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı, yeni bir üye kampanyasına başladı. "38 günde 3838 üye" hedefiyle yola çıkan il başkanlığı, Kayseri’de birlik ve beraberlik ruhunu daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, İl Divanı ve 16 ilçe başkanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ise kampanyanın başlangıcı verildi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yaptığı konuşmada bu hedefin daha güçlü adımlarla ilerlemenin göstergesi olduğunu belirterek, “Bu hedef sadece bir rakam değil; gönüllere dokunmanın, davamızı büyütmenin ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemenin göstergesidir” dedi.

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ise, “Kayseri’de gönül seferberliği başlatıyoruz. 38 gün içinde 3838 yeni üyeyi partimize kazandırarak MHP’nin gücüne güç katacağız” ifadelerini kullandı.