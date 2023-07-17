MHP Kayseri İl Başkanlığı yönetim kurulu belirlendi

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı olası yönetim kurulu listesi belirlendi. 

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  • 17.07.2023 19:37
  • Güncelleme: 17.07.2023 19:37
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MHP Kayseri İl Başkanlığı yönetim kurulu belirlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı olarak göreve getirilen Seyit Demirezen'in olası yönetim kurulu listesi belirlendi. Listenin son hali MHP Genel Merkezi tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanacak.

Kadroda bulunan isimler ise şu şekilde;
Seyit Demirezen
Abdullah Ayaz
Abdullah Zorlu
Alparslan Türkeş Polat
Aytaç Gezici 
Baki Yozkoyun
Bekir Dursun 
Bekir Sümer
Cafer Şen
Çağrı Furkan Umdu
Çetin Başpınar 
Ebubekir Erkek
Ertan Taştan
Eyüp Ensari
Faruk Çolak
Fehmi Ocak
Ferhat Işık
Hasan Ata 
Hasan Bostancı
İbrahim Türkyılmaz
İrfan Koçak
Kayhan Saraç
Kulahmet Cantürk
Kürşat Açıkgöz
Kürşat Ok
Kürşat Temur
Levent Livdumlu
Mehmet Köşker 
Musa Sarıalan
Mustafa Çanakçıoğlu
Mustafa Demiryürek
Mustafa Oruç 
Necatı Keskin
Osman Yozgat 
Ömer Faruk Çöl
Resul Deniztaş 
Ruşen Albayrak
Sedat Çıtak 
Sedat Ünver
Selçuk Şarvan 
Selim Gümüş
Serkan Kural
Tandoğan Türkmen.

1ha

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