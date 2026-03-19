MHP Kayseri il teşkilatı da arefeden bayramlaştı

MHP Kayseri il teşkilatı bayramlaştı

(RHA)- MHP Kayseri İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenledi. MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, “Bugün birtakım gazeteler, siyasi parti olduklarını iddia eden birtakım yapılanmalar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne atıfta bulunarak, ‘Milliyetçi Hareket Partisi şehitlikte yoktu veya Milliyetçi Hareket Partisi’nin şehitlikte çelengi yoktu’ şeklinde zavallıca bir tırmanışta bulunmuşlar. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden beri şehitliklerin içerisinden çıkmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden bu yana şehitlerin diyarı olmuştur, otağı olmuştur” dedi.

MHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma programına, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve parti üyeleri katıldı. Programda konuşan İl Başkanı Kalın, “Allah'a şükürler olsun ki bu Ramazan ayını kazasız, belasız bir şekilde büyük bir hoşgörüyle, paylaşmayla, samimiyetle geçirdik. Parti olarak ülküdaşlarımızla yine bu Ramazan ayı içerisinde sürekli olarak beraber olduk. Vatandaşlarımızla hemhal olduk. Sonrasında da çok şükür ki yarın da bayramı hep beraber ifa edeceğiz. Allah'ım hep beraber nicelerine daha kavuştursun. Bugün tabi geçmişte yapılmayan bir şeyi de ilk kez yapıyoruz. Malumunuz ülkü ocaklarımızın geçici olarak kullandığı binası şehir merkezinde ve arefe gününde çok ciddi yoğunluğun olduğu bir muhitte bulunuyor. Haliyle hem vatandaşlarımıza rahatsızlık vermemek hem de orada trafik problemi oluşturmamak adına ocak başkanımızın da talebi üzerine hep beraber burada hem Ülkü Ocakları hem de Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ortak bir bayramlaşma programı düzenlemek istedik. Tabi bu da öyle zannediyorum Kayseri'de daha önce yapılmamıştı” diye konuştu.“FOTOĞRAFLARDA POZ VERMEKLE MİLLİYETÇİ OLUNMAZ”

Sözlerini sürdüren Kalın, şöyle konuştu: “Yani Ülkü Ocakları olsun, Milliyetçi Hareket Partisi olsun, Kayseri özelinden bahsediyorum. Bu bayramda yorum yapmak gerekirse, gerçekten bugün şu tablo dahi ne kadar iyi bir konumda olduğumuzu gösteriyor. Bugün birtakım gazeteler işte başka başka siyasi partilerin veya siyasi parti olduklarını iddia eden bir takım yapılanmalar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne atıfta bulunarak, ‘Milliyetçi Hareket Partisi şehitlikte yoktu veya Milliyetçi Hareket Partisi’nin şehitlikte çelengi yoktu’ şeklinde zavallıca bir tırmanışta bulunmuşlar. Aslında muhatabımız değiller ama kısaca bir cevap vereyim. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden beri şehitliklerin içerisinden çıkmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden bu yana şehitlerin diyarı olmuştur, otağı olmuştur. Orada iki çelenk bırakıp, 3 kişi fotoğraflarda poz vermekle milliyetçi olunmaz, Türkçü de olunmaz, o şehre de sahip çıkılmaz. Bu onları ilk ve son muhatap alışım. Bunu da bu vesileyle paylaşmış olayım.”

