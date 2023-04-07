MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimine sayılı günler kala siyasi partilerde adaylık listeleri telaşı devam ediyor. Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP, alınan kararla bütün illerde kendi parti logosu ve aday listesiyle seçime katılacak. İl il adaylarını açıklayan ilk parti MHP oldu. Gece saatlerinde duyurulan Kayseri aday listesi sırasına göre şu şekilde:

1-İsmail Özdemir,

2-Mustafa Baki Ersoy,

3-Adnan İncetoprak,

4-Mete Kurt,

5-Gül Akarsu,

6-Ergün Eryılmaz

7-Ertuğrul Yücebaş,

8-Av. Kayhan Saraç,

9-Mustafa Bozkurt

10-Batuhan Berke Başpınar.