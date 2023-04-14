MHP Kayseri Milletvekili adayları kendini tanıttı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine sayılı günler kala seçim meydanları hareketlendi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalışmalarına başladı. MHP'den Kayseri Milletvekili adayı gösterilen 10 aday için bugün aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP 1'nci sıra Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Özdemir, MHP’nin Kayseri’de doğru işler yaptığını ifade etti. Özdemir, “MHP Kayseri’de doğru şeyler yapmış, birlik ve beraberliğini pekiştirmiş ve dün neyi başarmış neyi yapmışsa bugün çok daha büyüğünü yapma kudreti olduğunu da göstermiştir. 14 mayısta gerçekleştirilecek olan seçimlerde MHP, Kayseri’de en büyük başarıyı elde edecek olan parti olduğu da inşallah şimdiden bellidir. Cumhur ittifakı Türklüğün muazzam kudretinin daha da ileri taşınması noktasında kararlı bir irade ortaya koyarken karşımızda bulunan zillet ittifakı ne yazık ki hasımlarının oyunlarında ve hesaplarında payanda olmuşlardır. İnşallah partimizi birinci parti konumuna taşıyacak ve MHP’yi Kayseri’de en başarılı parti kılacağız” diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili ve ikinci sıra adayı Baki Ersoy ise, “Yaklaşık 9 yıldır hep birlikte omuz omuza hiç ara vermeden mücadele ediyoruz. Çıktığımız tüm kutlu yollarda başarının altına imza atmamıza vesile oldunuz. Kayseri’de bu mücadeleyi bundan sonra hep birlikte yine vereceğiz inşallah. Birçok şehre gidiyor teşkilat yapılarını görüyorum. Çok güzel çalışmaların altına imza atıyorlar ama bizim şehrimiz başkadır. Kayseri milliyetçi ülkücü hareketin kalesidir. MHP şu anda TBMM’de 48 milletvekili ile temsil edilmektedir. Yeni hükümette yer alacak mısınız, bakanlık alacak mısınız gibi sorular geliyor. Milliyetçi ülkücü hareketin lideri sayın Devlet Bahçeli hiçbir zaman bir pazarlığın içerisinde olmamıştır bugünden sonra da olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağçovan da, “14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sözümüzdeyiz. Gündüz yorulmadan gece uyumadan devam ediyoruz, edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Partimizin mecliste en yüksek oranda temsili için gecemizi gündüzümüze katacağız. Hem MHP hem de Cumhur İttifakı olarak bıkmadan, usanmadan mücadele edeceğiz. Türk milleti oynanan bütün oyunları 14 mayıs gecesi boşa çıkaracaktır” dedi.

3. Sıra Milletvekili Adayı Adnan İncetoprak da, “Hepinizin iyi bildiği üzere davasına, bayrağına, ülkesine ve milletine bağlı Kayseri’nin öz evladı 45 yıllık ahilik kültürünü yaşatan esnaf bir yapımla MHP’nin 30 yıllık bir neferi olarak yapılacak olan seçimlerde 3. sıra milletvekili adayıyım. Şimdi bu sofrada kahvemizi yudumlayalım 15 Mayıs sabahında ise zafer kahvemizi Türk milletine güven veren teşkilatımızla içelim. Çıktığım bu yolda mecliste sizi temsil edeceğime inanıyorum. Öyleyse TBMM kürsüsünde yemin etmeden önce sizlerin huzurunda yeminimi dile getirmek isterim” diye konuştu.

4. sıra Milletvekili Adayı Gazi Mete Kurt da, “Hem heyecanlı hem onurluyum. 1999 yılı 26 Mayıs günü hain terör örgütüyle giriştiğimiz mücadelede tuzaklanmış roketatar mermisine temas sonrası her iki bacağımı kaybettim. Hayat bizim için bitmedi, devam ediyor. Kayserimiz inşallah 'Meclisimize Gazi Mete Kurt yakışır' diyorlarsa ki diyeceklerine de eminim herkesi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

5. sıra milletvekili adayı Mülayim Gül Akarsu da, “Mensubu olmaktan onur ve şeref duyduğum 100. yılını yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin yarım asrından fazlasına şahitlik eden MHP’de ve memleketim Kayseri’de milletvekili adayı olarak bir sorumluluk üstlenmiş bulunmaktayım. Her şeyden önce Kayserimiz için gece uyumadan gündüz yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

6. sıra milletvekili adayı Ergün Eryılmaz da, “Gün zillete karşı Cumhur İttifakı'nda buluşma günüdür. Hepinizin de bu hassasiyetle davranacağına inanarak sizi Allah'a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

7. sıra milletvekili adayı Ertuğrul Yücebaş ise, “Başaracağız sözünün sizlerin desteği ve gayretiyle, analarımız bacılarımızın duasıyla inşallah 14 Mayıs'ta bu hedefe ulaşacağımız inancında ve kanaatindeyim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.

8. sıra milletvekili adayı Kayhan Saraç da, “Bu dönem içerisinde yapılacak olan 14 mayıs seçiminin önemine binaen burada bulunan teşkilat mensuplarımızla beraber hep birlikte bir ve beraberce çalışacağız. İkiyi dört, dördü sekiz yapacağız” şeklinde konuştu.

9. sıra milletvekili adayı Mustafa Bozkurt da, “MHP olarak yaptığımız ziyaretlerde partimizin hasretle beklendiğini gördük. 3 hilali ve bayrağımızı vatandaşlarımızın kalplerinde büyük bir heyecan oluşturduğunu hissettik. Biz insanı merkeze alarak yine insan için yola çıktık” şeklinde konuştu.

10. sıra milletvekili adayı Batuhan Berke Başpınar da şunları söyledi: “En genç aday olarak huzurlarınızda bulunmaktayım. Bilge liderimizin emrinde karşınıza milletvekili adayı olarak çıkaran rabbime hamdolsun. Yüzyılın seçimi olarak nitelendireceğimiz ve cumhuriyetimizin 2. yüzyılının başlangıcı olacak bu seçimde geleceğin lider ülke Türkiye'sinin mimarı olacak Türk gençliğini temsil eden göreve talip ve hazırım.”