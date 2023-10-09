MHP Kayseri’nin A Takımı Belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı’nın 17 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen 14. Olağan İl Kongresi’nin ardından İl Başkanı Seyit Demirezen 20 Eylül 2023 de mazbatasını aldı. Başkan Demirezen’in mazbatasını aldıktan sonra başlanan yeni dönemde Başkanlık Divanı belirlendi. Bugün Demirezen, başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından görev dağılımı yapılırken yeni dönemde Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu: “2. Başkan Selim Gümüş, İl Başkanı Danışmanı Talat Eyüp Ensari, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aytaç Gezici, İl Sekreteri Kürşat Açıkgöz, İl Muhasibi Ömer Faruk Çöl, Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Demiryürek, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Levent Livdumlu, KAÇEP’ten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gülsüm Gökçe, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ve Milliyetçi Kuruluşlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Çetin Başpınar, Protokolden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sedat Çıtak, Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bekir Sümer, Ekonomi ve Finans İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Köşker, Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İrfan Koçak, Parti İçi Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdullah Kemal Zorlu, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bekir Dursun, Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ebubekir Erkek, Türk Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kulahmet Cantürk, ARGE ve Propagandadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ferhat Işık, Strateji ve Planlamadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Derviş Kilci, İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gökhan Gülen, İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Emin Hayta, Sosyal Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Bıyıklı, Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Osman Yozgat.”

Çalışma Grupları ise; “Sanayi Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Çanakçıoğlu, Esnaf-Kobi Çalışma Grubu Başkanı Kazım Karagöz, Sosyal İşler Çalışma Grubu Başkanı Kürşat Ok, Tarım Çalışma Grubu Başkanı Fehmi Ocak, Turizm Çalışma Grubu Başkanı Emrah Kuş.”

Disiplin Kurulu da “Başkan Faruk Çolak, Başkan Yardımcısı Resul Deniztaş, Başkan Yardımcısı Ruşen Albayrak, Sekreter Abdullah Ayaz” gibi isimlerle oluştu.