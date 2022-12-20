MHP Kayseri teşkilatı Yeşilhisar'ı ziyaret etti

MHP Kayseri teşkilatı, 'Aday Belli Karar Net' programı kapsamında seçim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MHP Kayseri teşkilatı Yeşilhisar MHP ilçe başkanlığı ziyaret etti. Ziyarete, MHP Kayseri Teşkilat Başkanı Ahmet Bağçovan ve il yönetim kurulu üyelerinden Hacı Aksakoğlu, Ali Yıldız, Ercüment Eroğlu, Ufuk Akbukut, Musa Sarıalan, Kürşat Ok, Mustafa Taş katıldı. Teşkilat, Yeşilhisar'ı ziyaret ederek istişare ve öneri toplantısı yaptı.

Cumhur ittifakının, Cumhurbaşkanlığının ve milletvekilliği seçiminin önemi anlatan Ahmet Bağçovan, MHP Yeşilhisar İlçe Başkanı Yahya Sümer ve ilçe teşkilatının sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında gereken çalışmaların yapılacağını belirtti.

Teşkilat Başkanı Ahmet Bağçovan, MHP Yeşilhisar ilçe başkanı Yahya Sümer'e tablo hediye ederek, yönetiminin il başkanlığı yanında olduklarını belirterek teşekkür etti.