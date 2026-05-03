MHP'li Baki Ersoy'dan Mustafa Keser'e sert tepki

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan ifadeleri nedeniyle Mustafa Keser’e yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Ersoy, açıklamasında Keser’in sözlerine tepki göstererek, sanatçının Kayseri ve Kayserililerden özür dilemesi gerektiğini belirtti. Keser’in yaşına ve konumuna dikkat çeken Ersoy, “81 yaşında bir şahıs ağırlığını da taşıyabilmelidir” ifadelerini kullandı. Sanatçılıkla farklı tutumların karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Ersoy, “Sanatçı ile soytarılığı karıştırırsanız Kayserili hemşerilerimiz de, devlet ile millet arasında köprü görevi gören ve halkın sözü olan milletvekilimiz de sana anladığın ve hak ettiğin tepkiyi gösterir” dedi.

Açıklamasında, Keser’in özür dilemek yerine konuyu kişiselleştirdiğini savunan Ersoy, “Kayseri’den ve Kayserililerden bu gereksiz polemikler için özür dileyeceğin yerde, konuyu kişiselleştirerek milletvekilimiz Sayın Şaban Çopuroğlu’na saygısızlık yapmaya devam ediyorsun” ifadelerine yer verdi.

Ersoy, sert ifadeler kullanarak, “Milletvekilimiz sana aklının zekatını verse bir ömür geçinirsin” dedi.

Keser’in Kayseri’de sahne almasına da karşı çıkan Ersoy, “Bu saatten sonra sen Kayseri’de hiçbir programa biz nefes alıyorken çıkamayacaksın. Yok ben çıkarım diyorsan, burası Kayseri, burada oyun bozulur” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

