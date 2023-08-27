MHP'li Ersoy: 'Kocasinan son yıllarda teşkilat yapısıyla inanılmaz bir başarının altına imza atmıştır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; MHP Kocasinan İlçe Başkanlığı’nın 14. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Kocasinan son yıllarda teşkilat yapısıyla inanılmaz bir başarının altına imza atmıştır” dedi.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubat Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un yanı sıra il ve ilçe teşkilatı ile parti üyeleri katıldı. Kongrede konuşma yapan Milletvekili Ersoy, “Kocasinan son yıllarda ortaya koymuş olduğu teşkilat yapısıyla da hakikaten zor şartlarda inanılmaz bir başarının altına imza atmıştır. Çünkü şartları iyi değerlendirmek lazım. Şartları iyi görmek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyaset yapıp da teşkilatlarda birlikte sahaya çıktığınızda şartların ne kadar zor olduğunu hepimiz yaşayarak, görüyoruz. Bu manada Kocasinan teşkilatımız için burada bulunan bütün haziruna ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Kongreye mevcut başkan Hacı Ali Doğan tek listeyle katıldı.