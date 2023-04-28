MHP’li Ersoy, “Hibe desteği onaylandı”

MHP Kayseri Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Baki Ersoy, hibe desteği hakkında açıklama yaptı. Kayseri için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan talep edilen hibe desteğinin onaylandığı duyuran Ersoy, “Yıllardır her platformda takip ve talep ettiğimiz TKDK hibeleri onaylanmış olup, hamdolsun ki Kayserimiz TKDK desteklerinden yararlanacak iller arasına alınmıştır. Talebimizin sonuçlanma sürecinde emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür ederiz” açıklaması yaptı.