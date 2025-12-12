MHP'li İsmail Özdemir'den Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bütçesi Üzerine Değerlendirme

Özdemir, 1994 yılında yürürlüğe giren Mülga 3984 Sayılı Kanun çerçevesinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun asli görevlerinin radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek olduğunu belirtti. Ancak, son dönemde bazı sosyal medya platformlarında yürütülen haber faaliyetlerinin kamuoyunu yanıltıcı sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

"Toplumsal gerginliklere sebep olan, milli ve manevi değerlerimize zarar veren bu girişimlerin engellenmesi zorunluluk haline gelmiştir," diyen Özdemir, basın kartı bulunmayan kişilerin basın faaliyeti yürütmesinin engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Özdemir, yurt dışı kaynaklı platformlara yapılan reklam yatırımlarının Türk medyasını olumsuz etkilediğini, bu durumun hem ekonomik kaynak kaybına hem de dijital iletişimde dışa bağımlılığa yol açtığını söyledi. Ayrıca, bu platformların Türkiye'deki yargı süreçlerine karşı duyarsızlık gösterdiğini belirtti.

“Rekabet anlamında Türk dijital medyasından daha avantajlı bir konumda bulunan yurt dışı merkezli platformların gelirlerinin kısıtlanması gerekmektedir,” diyen Özdemir, yerli girişimlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, radyo ve televizyon yayıncılarının gelir kaybının artacağını ifade etti.

Son olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütçeye olumlu yönde oy vereceklerini belirten Özdemir, konuşmasını Gazi Meclis'e sevgi ve saygılarını ileterek tamamladı.