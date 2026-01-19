MHP'li Kalın, 'Mesele Elitaş değil, Kocasinan'ın ismi'

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Siyasi Gündem programına konuk olarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Kalın, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Kocasinan Bulvarı’nın Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesine MHP Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Orhan Say’ın kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu konuyu çok fazla tartışma imkanı bulamadık. O yolu Kuzey Çevreyolu olarak düşündüm ve üstünde durmadım. Yakın zamanda Kuzey Çevreyolu’nun İncesu’ya devam eden tarafının Sabahattin Çakmakoğlu isminin verilmesi önergesinde bulunmuştuk o isim de verilmişti. Aklımda öyle kaldı ve oradaki mesele Elitaş’ın isminin verilip verilmemesiyle alakalı değil, vatandaşın tepkisi de o yönde; Kocasinan’ın ismi neden siliniyor? Bu tekrar değerlendirilip gözden geçirilir mi diye MHP olarak talepte bulunduk. Diyelim ki hepimiz istişare ederek kabul ettik ancak vatandaştan tepki geldi. Siyaset zaten vatandaş ile yapılan bir şey” diye konuştu.

‘AVRUPA FUTBOL TURNUVASI NEDEN KAYSERİ STADYUMUNDA OYNANMAYACAK?

Kalın, Avrupa Futbol Turnuvası’nın Kayseri’de oynanmayacağını söyleyerek, "Galler maçı burada oynandığında 2 gün boyunca şehrimiz bereketlendi. Futbol diyip geçmemek lazım. Avrupa turnuvası öyle bir şey ki tüm dünyanın gözünün Kayseri’de olacağı bir maç olabilir. Erciyes’i 10 yıldır tanıtıyoruz ama 1 maç ile 1 günde tanıtırız” şeklinde konuştu.