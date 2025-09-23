MHP’li Kalın, “Şehrimizin gururu takımımıza üstün gayret ve 3 puan diliyoruz”

  • Haberler
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatı KS Store Lisanslı Ürün Mağazasını ziyaret ederek destek amacıyla alışveriş gerçekleştirdi. MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, 'Kayserispor'umuza her daim destek olmaya devam edeceğimizi ifade ediyor, kıymetli vekilimizin çağrısına kulak vererek bizleri yalnız bırakmayan ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Takımımızın bu hafta oynayacağı mücadelede üstün gayret göstermesini ve sahadan 3 puanla ayrılmasını temenni ediyoruz' dedi.

MHP Kayseri İl Teşkilatı KS Store Lisanslı Ürün Mağazasını ziyaret ederek, Kayserispor’a destek amacıyla 400 bin liralık alışveriş gerçekleştirdi. MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın konuyla ilgili, “Kayserispor’umuza her daim destek olmaya devam edeceğimizi ifade ediyor, kıymetli vekilimizin çağrısına kulak vererek bizleri yalnız bırakmayan ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Kayserispor’umuza destek amacıyla 400 bin liralık alışveriş yaptık. Şehrimizin gururu takımımıza, bu hafta oynayacağı mücadelede üstün gayret göstermesini ve sahadan 3 puanla ayrılmasını temenni ediyor, tüm futbolcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

