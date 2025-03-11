MHP'li Kalın, 'Vatandaş nerede istiyorsa MHP orada olacak'

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, vatandaşın isteğine göre partinin hareket edeceğini ifade ederek, “Hem Kocasinan, hem Melikgazi, hem de Kayseri teşkilatlarımızda aynı anda bir görev değişikliği söz konusu oldu. Bu taktik olarak ilimizin %65-70'ine denk geliyor. O yorumuna baktığınızda büyüklük ve nüfus oranına baktığınızda buna tekabül ediyor. Bu teşkilatların ilk önce kendi içerisinde bir konsolidasyon sağlaması lazım. Bizim kendi teşkilatımıza, ülkü dostlarımıza kendimizi bir tanıtmamız, ne yapacağımızı göstermemiz ve onlarla bir kopukluk varsa, bunu tekrar sağlayıp ona göre yolumuza devam etmemiz gerektiğini düşündük. Bunu Ramazan ayına kadar çok şükür başardık. Ramazan ayından itibaren artık bir sokakta, vatandaşımızla, esnafımızla, iş adamımızla, kadınlarımızla ve muhtarlarımızla beraber olacağız. Hedefimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikalarını, siyasetini sokağa aktarmak olacak. Bir siyasetçinin olmazsa olmaz 3 özelliği vardır. Bunlardan birincisi, görünür olması, ikincisi, konuşulur olması, üçüncüsü, ulaşılabilir olması. Ve bu üçünün tamamında sağlanabilmesi, sokakta imkan buluyor. Biz eskiden içerisindeki bütünlüğümüzü daha dinamik bir yapı olarak oluşturduk, o heyecanımızı arkamızda aldık. Bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi nerede bulunacaksa, vatandaş nerede istiyorsa, orada bulunacak” ifadelerinde bulundu.

‘10 AYLIK BİR BELEDİYE BAŞKANININ ANADOLU ŞEHİRLERİNİ GEZMESİ DOĞRU DEĞİL’

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kayseri ziyareti hakkında da konuşan Kalın, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin henüz seçimi kazananı 10 ay olmuşken, yani 10 aylık bir belediye başkanı diyelim, çıkıp böyle Anadolu'nun şehirlerini gezmesi doğru bulmuyorum. Önümüzde zaten genel seçimlere baktığımız zaman, 2,5 yıl kadar bir zaman var. Yani haliyle, ben bunu bir siyasete sorumsuzluk olarak görüyorum. Bugün daha adaylığı bile kesinleşmemiş bir belediye başkanının İstanbul'u bırakıp da Kayseri'de veya ne bileyim Konya'da mitingler düzenlemesini, toplantılar yapmasını doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.