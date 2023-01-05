MHP'li Özdemir: 'Önümüzdeki yüzyılın, Türk yüzyılı olacağına inancımız ve güvenimiz tamdır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi’nin ikinci bölümü üzerine şahsı ve MHP Grubu adına söz aldığı konuşmasında; 2022 yılı içerisinde dünyanın çok yönlü sınamalardan geçtiğini ve yaşanan olayların tüm ülkeleri etkileyen krizler ve sonuçları da beraberinde getirdiğine değinerek; “Özellikle 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Ukrayna-Rusya arasındaki savaş kendi coğrafyasında sınırlı kalmayarak tüm ülkeleri doğrudan ya da dolaylı olarak tesiri altına alan gelişmelerin vasat bulmasına sebep olmuştur. Enerji, gıda ve tahıl krizleri savaşla beraber farklı bir boyut kazanmıştır. Yaşanan gelişmeler, barış, istikrar ve insanlığın huzurunu önceleyen tarafsız politikalara olan ihtiyacı bir kez daha göstermiştir” dedi.

Türkiye’nin, savaşın başladığı günden itibaren adil, tutarlı ve dengeli bir politika izleyerek barış ve istikrardan yana olan tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu, tüm taraflarla aynı anda görüşebilen ve hepsini yeri geldiğinde aynı masada buluşturabilen tek ülke olarak ön plana çıktığını belirten Özdemir; “Yine, tarafları bir araya getirebilmek ve diyalog zemini oluşturabilmek adına çok sayıda ülke girişimlerde bulunmuşsa da somut bir sonuç aynı dönemde alınamamış ve uzlaşı gayretleri boşa çıkmıştır.” açıklamasında bulundu ve nihai olarak Rusya ve Ukrayna’nın makul bir zeminde bir araya gelmesinin Türkiye’nin ev sahipliği ve öncülüğünde gerçekleşmiş olduğunu belirterek; “10 Mart 2022 tarihinde Antalya Diplomasi Forumu’nda Rusya, Ukrayna, Türkiye arasında gerçekleşen görüşmede taraflar ilk kez böylesine yüksek seviyede bir buluşmayla bir araya gelmişler ve barış yolunda da böylelikle önemli bir adım atmışlardır. Müteakip bir zamanlamayla yani 29 Mart 2022 tarihine gelindiğindeyse İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir araya gelmesine ve yine ilk defa somut meselelerin ele alınarak çözüm yolunda yapıcı adımlar atılmasına da Antalya Diplomasi Forumu’ndaki bu buluşma öncü olmuştur” dedi. Savaşın beraberinde getirdiği tahıl krizinin Türkiye’nin öncülüğünde ve yine Birleşmiş Milletlerin de gözetiminde çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Özdemir; “Tahıl krizi meselesi çözümü de hiç kuşku yoktur ki Antalya’da başlayan diyalog zemininin bir eseri olarak ortaya çıkmıştır.” dedi. TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi İsmail Özdemir; Türk diplomasisinin, 21’inci yüzyılla beraber ulaştığı tecrübe ile yüksek kurumsal birikim, saygınlık, güven vericilik, etkinlik ve kendisine has yaklaşımıyla küresel düzeyde üstün bir konuma geldiğini ifade ederek, “Bu süreçte Antalya Diplomasi Forumu’nun çok önemli bir marka değerimiz olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bugün geldiğimiz aşamada, Antalya Diplomasi Forumu’nun muadili olan diğer oluşumların, tarafları kendi gündemlerinde yahut ilgili gündemlerle bir araya getirme konusunda etkisini giderek yitirdiği ve gerçekleştirilen zirvelerin mutabakattan ziyade yeri geldiğinde yeni krizlerin doğmasına sebep olduğu ortadadır” dedi. Antalya Diplomasi Forumu’nun kurulduğu günden itibaren etkinliğini ve tanınırlığını giderek artırmakta olduğunu ifade eden Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; “Öyle ki, Forum çerçevesinde son iki yılda gerçekleşen organizasyonlarda 50’ye yakın devlet ve hükümet başkanı, 120’den fazlası bakan düzeyinde olmak üzere toplam 5 binden fazla katılımcı Antalya ilimizde misafir edilmiştir. Ayrıca, 45 farklı etkinliğin düzenlendiği 2’nci Forumda dünya devletlerinin üçte 1inden fazlası en üst düzeyde temsil olmuştur.” açıklamasında bulundu. Antalya Diplomasi Forumu’nun vakıf çerçevesinde gerçekleştirilecek organizasyonlarla bölgesel ve küresel politikalara yapıcı katkılar sağlaması yolunda etkin bir rol üstlenebileceğini belirten Özdemir; “Kurulacak vakfın yurt içinde ve yurt dışındaki üniversite ve sivil toplum örgütleri, benzer kuruluşlar ve uluslararası yapılarla gerçekleştireceği ortak projeler, iş birliği ve bilgi paylaşımları dünya diplomasisi açısından barış, istikrar ve insanlığın huzuru temeline dayanan yeni bir rota oluşturulmasına da imkân tanıyabilecektir.” açıklamasını yaptı.

"Önümüzdeki yüzyıl ’Türk Yüzyılı’ Olacaktır"

Cumhuriyetin kurucu iradesiyle aynı kaynaktan beslenen Cumhur İttifakı ruhuyla önümüzdeki yüzyılın ’2023 lider ülke Türkiye’ ülküsü çerçevesinde Türk yüzyılı olacağına dikkat çeken Özdemir; “Antalya Diplomasi Forumu Vakfının da bu yönde atılacak önemli adımlardan biri olduğu şüphesiz bir gerçektir. Yaşanan her anlaşmazlık kriz ve savaşın sonunda mutlaka diplomasiye ihtiyaç duyulduğu göz önüne alındığında yine diplomasiden daha üstün bir silahın bulunmadığı gerçeği akıllardan çıkarılmamalıdır.” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin diplomasi sahasında elinin ne kadar güçlü olursa olması muhtemel krizlerin önlenmesi ve var olanların da barış yoluyla çözüme ulaştırılması konusundaki gücünün aynı oranda artacağını belirten Özdemir; “Dolayısıyla, ülkemiz için diplomasi alanında bir ihtiyaç olan açığın Antalya Diplomasi Forumu gibi artık küresel prestij kazanmış bir yapıyla kapatılması ve daha fazla kazanımın da beraberinde gelecek olması bize göre pozitif bir gelişmedir. Temennimiz benzer forumların ve muadillerin sayısının da arttırılmasıdır” ifadelerini kullandı.