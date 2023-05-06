MHP'li Özdemir: 14 Mayıs hepimiz için önemli bir kavşak noktasıdır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri İl Teşkilatı'nda önceki dönemlerde görev alan partililere yönelik verilen yemekte yaptığı konuşmasında, 14 Mayıs hepimiz için önemli bir kavşak noktasıdır dedi.

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  • 06.05.2023 10:54
  • Güncelleme: 06.05.2023 12:36
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MHP'li Özdemir: 14 Mayıs hepimiz için önemli bir kavşak noktasıdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri İl Teşkilatı’nda önceki dönemlerde görev alan partililere yönelik verilen yemekte yaptığı konuşmasında, "14 Mayıs hepimiz için önemli bir kavşak noktasıdır" dedi.

MHP’de önceki dönemlerde görev alan il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il yöneticileri, ülkü ocakları başkanları verilen yemekte bir araya geldi. Yemeğe Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 28. Dönem Kayseri Milletvekilleri Mete Kurt, Ertuğrul Yücebaş, Kayhan Saraç ve Batuhan Berke Başpınar da katıldı. Programda önceki dönem Milletvekillerinden Seyfi Şahin, önceki dönem İl Başkanlarından Mazhar Gündoğ, önceki dönem Belediye Başkanlarından Orhan Say, yaptıkları konuşmalarda 14 Mayıs seçimlerinde MHP’nin sandıktan zaferle çıkması için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Geride kalan bu 9 kutlu günlük süre zarfında çalmadık kapı bırakmayalım, sıkmadık el bırakmayalım." dedi. Özdemir, MHP’nin geçmişinde çilelerin çekildiğini ve büyük emeklerin verildiğini ifade ederek, 14 Mayıs seçimleri için el ele, gönül gönüle vererek hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özdemir, "21. yüzyılın Türk ve Türkiye Yüzyılı olmaktan başka hiçbir çaresi yoktur. Artan zulümler karşısında, adaletsizlikler karşısında artık cihanın, Türk’ün hasretini dindirmesinin zamanı gelmiştir" diye konuştu. Seçimlerde zafere ulaşmak için çalıştıklarını anlatan Özdemir, şu şekilde konuştu:

"14 Mayıs tarihi hepimiz için önemli bir kavşak noktasıdır. Bu noktada yine 2 önemli tercih ve hedefle sayın genel başkanımızın önümüze koyduğu vazifeyle seçimlere gidiyoruz. Bunlardan ilki sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda yüksek bir çoğunlukla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir. İkincisi ise Milliyetçi Hareket Partisinin Meclisteki milletvekili sayısının çoklaştırılması ve inşallah sizlerin de gayretiyle belki de Kayseri’de daha büyük bir zafere ulaşmasıdır. Geride kalan bu 9 kutlu günlük süre zarfında çalmadık kapı bırakmayalım, sıkmadık el bırakmayalım. Milliyetçi Hareket’i Kayseri’de inşallah tarihinin en büyük zaferine hep birlikte ulaştıralım."

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İHA

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