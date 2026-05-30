MHP'li Özdemir, Başkan Büyükkılıç'tan Sarız için asfalt yenileme sözünü aldı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, memleketi Sarız’da hemşehrileri ile bayramlaştıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı telefonla aradı. Başkan Büyükkılıç ile yaptığı telefon görüşmesinde Sarız ilçesinin merkezinde devam eden yol sorununun çözümü için 11 kilometre olarak planlanan asfalt çalışmalarının 19-20 kilometreye çıkarılması gerektiğini ifade etti. MHP’li Özdemir yaptığı telefon görüşmesinde, “Şimdi encümenlerimiz de burada. Toplam 11 kilometrelik alan asfalt olacakmış Allah’ın izniyle, sizin sayenizde. Şimdi Sarız’ın, özellikle Sarız merkezinin yol probleminin çözülmesi için bunun 19-20 kilometreye çıkarılması gerekiyormuş. Yani 8 kilometrelik daha alana ihtiyaç var. Onu da takdirlerinize arz ediyoruz, sunuyoruz” şeklinde konuştu.

‘YAKIŞAN NEYSE ONU YAPARIZ’

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da gereğini yapacaklarını belirterek, “Ben inşallah hafta içinde Sarız’a da Pınarbaşı’mıza da gideceğim. Çok iyi olur. Bu ara gidemedim, farkındayım. Biraz daha açık söyleyeyim o asfaltı yapmamanın mahcubiyetiyle gidemedim, yoksa gideceğim. Gittiğimde konuşur, yakışan neyse onu yaparız” ifadelerinde bulundu.

MHP’li Özdemir de Başkan Büyükkılıç’a cevaben, “Allah razı olsun senden. Burada hiçbir mahcubiyet duyma. Bütün Sarızlılar seni bağrına basmış durumda. Bir mahcubiyet falan duyma. Her zaman başımızın üstünde yerin var” diye konuştu.