MHP'li Özdemir'den Ümit Özdağ'a Ağır Sözler: 'Zavallı, Meczup ve Hasta Bir Adam'

Özdemir, Özdağ’a yönelik ağır ithamlarda bulunarak, “ABD’nin çıkarlarına hizmet eden sensin Ümit Özdağ!” ifadelerini kullandı.

“Waşington’dan talimat alıyorsun”

Özdemir, paylaşımında Özdağ’ı dış güçlerle bağlantılı olmakla suçladı:

“Sana Waşington ya da Tel Aviv’den ne zaman talimat gelse gereğini yerine getiren sensin!”

15 Temmuz iddiası MHP’li Özdemir, 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin iddialarını da dile getirdi:

“O gece bütün MHP milletvekilleri Meclis’e davet edilmişken, korkakça bekleyen, darbe girişiminden hemen önce MHP’den istifa eden sensin.”

“FETÖ ve İP’te aynı safta buluştun”

Özdemir, Özdağ’ın geçmişte FETÖ bağlantılı yapılarla ve İYİ Parti ile aynı çizgide hareket ettiğini öne sürdü. Ayrıca, Suriye ve Libya operasyonlarıyla ilgili açıklamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira attığını iddia etti.

“Kayseri’de provokasyon yaydın”

Özdemir, Özdağ’ın Kayseri’deki geçmiş olaylarda provokasyon yaptığını ve bu nedenle mahkûm olduğunu ileri sürdü:

“Türkiye’yi karıştırmak isteyen uluslararası çevrelerin hesabına çalışan baş ajan provokatör sensin.”

“Milliyetçi Ülkücü Hareket var oldukça…”

Açıklamasının sonunda Özdemir, MHP’nin duruşunu vurguladı:

“Asıl mühim olanı ise nasıl bir karaktere sahip olduğunu da kendi ağzından söylemiş zavallı, meczup ve “hasta” bir adam olduğunu kendi ağzından böyle itiraf etmişsin. Milliyetçi Ülkücü Hareket var olduğu müddetçe senin gibi zavallı ve kof karakterli kimselerin hesabına çalıştığı düşman unsurların Türkiye üzerindeki hesaplarını boşa çıkarmaya devam edeceğiz.”

Ümit Özdağ cephesinden henüz bu iddialara ilişkin bir yanıt gelmedi. Bu açıklama, Kayseri’deki milliyetçi tabanda Zafer Partisi’nin son ziyaretinin yankılarını daha da artırdı.