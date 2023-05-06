MHP'li Özdemir: 'Hedefimiz, Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi ve MHP'li vekillerin meclisteki sayısını çoğaltmak'

MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Gönül Birlikteliği Gecesi’ne MHP Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili ve 28. Dönem Kayseri Milletvekili Adayı Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağçovan, MHP Kayseri Milletvekili Adayları, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız, Pınarbaşı Belediye Başkanları, il ve ilçe teşkilatı mensupları, KAÇEP Teşkilatı ve çok sayıda parti mensubu katılım sağladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “Genel başkanımız yeni dönemde üstlendiği görevi yerine getirmiştir. Lidere sadakati şerefi bilmiş ve şerefinden de asla taviz vermemiştir. İşte bu duruşumuz bizi biz yapan Türkiye’de birbirinden değerli teşkilatlar arasında Kayseri’yi ‘hareketin omurgası’ haline getiren en önemli vasfımız en önemli özelliğimizdir. Yeni dönemde yeni hedeflerle Milliyetçi Hareket Partisi Türklüğün ufkunu aydınlatmak için çok kararlı bir dönem içerisindeyiz. Hepimiz aynı anlayışla aynı ideallerle aynı ülkülerle aynı heyecanlarla aynı düşüncelerle aynı hukukla, ama en önemlisi birlik ve beraberlikle geleceğe doğru yol alma noktasında ve Türkiye’yi büyük hedefe doğru ilerletme yolunda bu zamana kadar çalıştık gayret ettik. Yine iki önemli tercih sayın genel başkanımızın önümüze koyduğu vazife ile seçimlere gidiyoruz. Bunlardan ilki Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yüksek bir çoğunlukta yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesidir. İkincisi ise MHP’nin meclisteki milletvekili sayısını çoğaltmasıdır. O ve sizlerin de gayreti ile belki de Kayseri’de daha büyük bir zafere ulaşmasıdır. Bunun için hep birlikte gayret edelim" ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağçovan ise “MHP bugün Kayseri'de her zaman olduğu gibi yine tek yürek, tek ses, tek nefestir. Elbette MHP, Türkiye'nin son kalesi, son direniş hattıdır. Bizleri TBMM'de bozkurt duruşlarıyla temsil eden 2 kıymetli milletvekilimize gösterilen gönüllerimizi güldüren teveccühle hepsi birbirinden kıymetli milletvekili adaylarımızla il, ilçe her gün tüm hemşerilerimizle buluşuyoruz. İl, ilçe, KAÇEP, Ülkü Ocakları teşkilatı, taş medreseli abilerimizin ve bu salonu dolduran tüm gönüldaş ve ülküdaşlarımızın yoğun gayretleriyle hep birlikte heyecan ve azimle yaptığımız çalışmaların vatandaşlarımızdan, hemşehrilerimizden olumlu şekilde bize yansıdığını görmek mutlulukların en güzelidir. Ülkemizin huzurlu ve refah dolu yarınlara kavuşması için, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle siyasi ve ekonomik istikrarı korumak için kaderimiz, kararımız birdir” şeklinde konuştu.