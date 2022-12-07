MHP'li Özdemir, İlçelere yapılan spor tesislerini duyurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan spor tesislerini duyurdu.

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  • 07.12.2022 14:33
  • Güncelleme: 07.12.2022 15:15
MHP'li Özdemir, İlçelere yapılan spor tesislerini duyurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan spor tesislerini duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerine yeni yapılan spor tesislerini sosyal medya hesabından duyurdu. Özdemir, yaptığı paylaşımında, “Kaderimizdir, kadrini bileceğiz dediğimiz Kayserimizin spor altyapısını daha da güçlendirmek için bir yılı aşkın süredir verdiğimiz gayretler hamdolsun nihayete erdi. Fotoğraflar Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerimizden. Kayseri’ye yakışır yeni spor tesislerini Cumhur İttifakı olarak kazandırmaya devam edeceğiz. Sırada inşallah Sarız var. Bu ilçelerimizin tamamına ayrıca kapalı spor salonları da yakın sürede yapılacak ve hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu güzide eserlerin yapımında ilk andan itibaren ilgi ve desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ile beraber 2020 yılında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret ederek Sarız, Sarıoğlan ve Pınarbaşı ilçeleri için spor altyapısının güçlendirilmesi ve ilçede yaşayan gençlerin spor imkanlarına destek verilmesi talebini iletmişti. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sarız, Sarıoğlan ve Pınarbaşı ilçelerine sentetik çimden yapılma futbol sahaları ve kapalı spor salonları yapımıyla ilgili süreç başlatılmıştı.

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İHA

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