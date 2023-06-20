MHP’li Özdemir: “Kayseri’nin ulaşımla ilgili haklı beklentileri var”

Antalya-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nin bir an önce bitirilmesini beklediklerini belirten Özdemir, ilçelerde selden zarar gören çiftçilere destek olunmasını talep etti. Özdemir, Kahramanmaraş depremi sonrası Sarız’da gün yüzüne çıkan termal suyun bulunduğu alana yatırım yapılmasını da istedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Meclis’te parti grubu adına söz alarak Kayseri’deki devlet yatırımlarını gündeme taşıdı. Kayseri’nin, tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını anımsatan Özdemir, “2023 verilerine göre 1 milyon 441 binin üzerinde nüfusa sahip olan Kayseri; ülkemizin önde gelen sanayi, ticaret, turizm ve tarım merkezlerinden birisidir. Kayseri, geçmişten günümüze kadar hep ticaretle anılan bir şehir olmuş, hâlihazırda bu potansiyel korunurken, tarım ve turizm imkânları da gelişmeye devam edegelmiştir. Erciyes dağının imkân tanıdığı; dağ, kış, yayla, spor ve kongre turizmi başta olmak üzere, tarihi kültürel yapısı ve yine Kayseri’nin Kapadokya vadisiyle olan bağlantısı, şehrimizi önemli bir turistik merkez konumuna taşımaktadır. Ayrıca Kayseri, Anadolu’da kurulan ilk şifahane, yani hastaneyi bünyesinde barındırdığı Selçuklulardan kalma tarihten itibaren, günümüzde de kaliteli hizmet veren pek çok sağlık merkezi ile de öne çıkmaktadır. Ülkemizin geliştirdiği Covid-19 aşısının Kayseri’de bulunmuş olması şehrimizin sağlık anlamında sahip olduğu yüksek potansiyeli göstermektedir.” ifadelerini kullandı.



‘SELDEN ETKİLENEN ÇİFTÇİLERİN ZARARLARI KARŞILANMALI’

Kayseri’de de aşırı yağışlar sonrası bazı çiftçilerin oluşan selden zarar gördüğünü anımsatan Özdemir, “Yaşanan selden başta Bünyan, Yeşilhisar ve İncesu olmak üzere tarımın öne çıktığı ilçelerimiz etkilenmiş, çok şükür can kaybı yaşanmamış olsa da maddi hasarlar meydana gelmiştir. Bunun neticesinde ekili alanlar zarar görmüş, çiftçimizin büyük bir özveri ve sabırla yetiştirdiği mahsulü kayba uğramıştır. Bu şartlarda çiftçilerimizin uğradığı zararın karşılanması adına gerekli tespitlerin bir an evvel yapılarak, destek sunulması ihtiyacı vardır.” dedi.



‘YATAY MİMARİYE GEÇİLMELİ’



Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden Kayseri’nin de etkilendiğini ifade eden Özdemir, ağır hasarlı yapıların yerine yeni konutların inşa edilmesini Kayserililerin sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Kayseri’de yatay mimariye geçişin teşvik edilmesi gerektiğini de vurgulayan Özdemir, “Başta Sarız ilçemiz olmak üzere; ağır hasarlı yapıların yerine inşa edilecek yeni konutlar ve köy evleri için hemşerilerimiz devletimiz tarafından atılacak adımları sabırla beklemektedir. TÜİK verilerine göre ülkemizde bina kat sayısı itibarıyla ilk sırada bulunan Kayseri’de sağlam zeminlerin tespiti için mikrobölgeleme etütlerinin ivedilikle yapılarak, yatay yapılaşmanın teşviki sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.



‘KAYSERİ’NİN ULAŞIMLA İLGİLİ HAKLI BEKLENTİLERİ VAR’



Otoyolu ve Erkilet Havaalanı olmak üzere ulaşımla ilgili Kayseri’nin yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Özdemir, “Kayseri’nin, ülkemizin en önemli ulaşım yatırımlarından Ankara-Niğde otoyoluna eklenmesi, hem şehrimiz hem de bölge ekonomisi adına önem arz etmektedir. Antalya-Kayseri Yüksek hızlı Tren Hattı’nın da en kısa zamanda tamamlanarak hizmete girmesi, sadece ilimizin değil Türkiye’nin turizm potansiyelini geliştirecektir. Ayrıca Erkilet Havaalanı terminal binasının bir an evvel tamamlanmasını umuyoruz. Kayseri’nin artan nüfusunun yanında, sanayi ve turizm potansiyelinin gelişimi ile mevcut havaalanının aynı zamanda askeri amaçlar için de kullanıldığı dikkate alındığında; vakit kaybetmeksizin ya Erkilet havaalanındaki pist sayısı artırılması ya da Kayseri’ye yeni bir havaalanının yapılmasının önemi kendisini göstermektedir. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı uçuş sayılarının yetersizliği de aynı kapsamda dikkate alınmalıdır.” dedi.



‘SARIZ’DA TESPİT EDİLEN JEOTERMAL KAYNAKLA İLGİLİ YATIRIM YAPILMALI’

MHP’li Özdemir, Sarız’da tespit edilen jeotermal kaynakla ilgili de konuşarak, bölgeye yapılacak yatırıma destek verilmesini istedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, “Son dönemde varlığı keşfedilen bazı yeraltı kaynaklarının ekonomimize kazandırılması hususunda da beklentimiz vardır. Kahramanmaraş depremlerinden sonra Sarız ilçemizde tespit edilen jeotermal kaynak ile ilgili çalışmaların bir an evvel tamamlanarak; kaplıca, seracılık ve ısınma gibi çok geniş bir sahadaki uygulama imkânları geliştirilmeli ve gerekli yatırımlar teşvik edilmelidir” açıklamalarında bulundu.