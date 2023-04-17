MHP'li Özdemir: Mücadelenizde kimlerin sizinle beraber olduğu çok anlamlı

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili ve 28'nci dönem milletvekili adayı İsmail Özdemir, 'Yaşanmışlıklar mücadelemiz ve o mücadelemizde kimlerin güzel veya zor zamanlarda sizinle beraber olduğu çok anlamlı bir olaydır' dedi. 

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  • 17.04.2023 22:17
  • Güncelleme: 17.04.2023 22:17
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MHP'li Özdemir: Mücadelenizde kimlerin sizinle beraber olduğu çok anlamlı

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili ve 28’nci dönem milletvekili adayı İsmail Özdemir tarafından verilen iftara MHP Kayseri Milletvekili ve 28’nci dönem Milletvekili adayı Baki Ersoy, diğer MHP milletvekili adayları, il başkanı, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve partililer katıldı.  Programda söz alan Özdemir, “ Allah-u Teala insanı bir anadan bir babadan yaratır. Akrabalık ilişkilerini de buna göre düzenler. Yaşanmışlıklar mücadelemiz ve o mücadelemizde kimlerin güzel veya zor zamanlarda sizinle beraber olduğu çok anlamlı bir olaydır. Bundan dolayı burada olan herkesi ailenin bir üyesi olarak nitelendiriyorum. O nedenle ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Bugün bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi. Sevgili Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ramazan ayının son 10 gününde aranmasını buyurmuşlar. Ama özellikle de bugüne denk gelmesinin daha büyük bir ihtimal olduğu yaygınlık kazanan bir algıdır. İnşallah bugüne denk gelmiştir. İnşallah böylesi bir günde de beraber yapmış olduğumuz ve Rabbimize arz ettiğiniz dualarımızın tamamı kabul olunur. Ve aynı zamanda af olunan rızada bulunarak Ramazan ayının sonunda tertemiz bir şekilde yepyeni bir hayata, daha güzel, daha iyi koşullarda bereketli, mutlu ve huzurlu bir şekilde devam ederiz duası ve temennisiyle sözlerime son vermek istiyorum. Çünkü bugünde çok da fazla bir şey söylenmez. Sadece tekraren katılmanız için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve sunuyorum” diye konuştu.

1ha

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