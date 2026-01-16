MHP'li Say, 'Dünyaya mal olmuş Koca Sinan'ın adını kaldırarak bir bulvara isim vermek çok yanlış'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 16 Ocak 2026 tarihli meclis toplantısı sonrası MHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Orhan Say Kocasinan Bulvarı isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkanvekili Say, “Mustafa Elitaş Bey çok iyi çalışan, gerçekten Kayseri’ye büyük hizmetleri yapmış birisi. Ancak dünyaya mal olmuş Koca Sinan’ın adını kaldırarak bir bulvara isim vermek çok yanlış. Bu hiç etik olmadı. Ondan dolayı tepkimiz. Daha doğrusu kamuoyunun tepkisinden dolayı biz bunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak dile getirmiş olduk. Eğer ki bunu değiştirebilirlerse, daha büyük bulvara Sayın Elitaş’ın adını vererek karardan vazgeçilirse, tüm Kayseri için çok memnun edici bir durum olacak. İnşallah o şekilde de hareket edilir diye umuyoruz” şeklinde konuştu.