MHP’li Tevfik Düzen: “Bünyan, Kayseri’nin yükselen değeri”

Bünyan halkının yapılan faaliyetlerden memnun olduğunu söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Tevfik Düzen, “Çünkü Bünyan halkının yaklaşık 30-40 yıldır dillendirdiği projeler Bünyan’a bir bir kazandırılmaya başlandı. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bünyan yüz yıllardır politikasını ve yatırımını maalesef turizm üzerine kurmamıştı. Son zamanlarda Bünyan tüm yatırımını ve yönünü turizm dönmüş durumda. Bu anlamda kendi tarihi coğrafyasında ve tarihi kültüründe gizli kalmış ve işlenmemiş tüm değerlerini gün yüzüne çıkartma noktasında çalışmalarına başladı. Bu anlamda biliyorsunuz Valimizin ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla ve Bünyan Belediyesinin özverili çalışmalarıyla birlikte cam teras projemiz devreye girdi. Uzun yıllardır tüm vatandaşlarımızın hasretle beklediği ve hayalini kurduğu bir projeydi. Tabi bununda devamının gelmesi gerekiyor. Bu yeterli değil. Ama güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Özellikle Kayabaşı’nın ışıklandırılması akabinde kapalı pazar yerinin kurulmuş olması önemli bir çalışma. Bu anlamda Bünyan, Kayseri’nin geleceğine ışık tutacak ve önümüzdeki süreçlerde Kayseri’nin yükselen değeri olma yolunda hızla ilerlediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘TURİZM NOKTASINDA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE İSTİHDAMI DA YANINDA GETİRECEKTİR’

Bünyan’ın özellikle istihdam alanında çok büyük kayıplar yaşadığını ve istihdam alanında çok ciddi sorunlar yaşayan bir ilçe olduğunu belirten MHP İlçe Başkanı Düzen, “Kayseri’nin tüm kırsal kesimlerinde de maalesef bu sorun var. Ciddi anlamda istihdamda sıkıntılar yaşamaktayız. Özellikle turizm noktasında yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde istihdamı da yanında getirecektir. Bünyan bir marka olma yolunda Kayseri’nin ve Türkiye’nin gözde ilçesi olma yolunda ilerliyor. Buda yakın zamanda istihdam açısından gereksinimlerimizi açıya çıkartacak, istihdam sorunlarını çözecek ve ek ilave tedbirlerinin de girmesini sağlayacak. Hal böyle olunca vatandaşlarımızın biraz daha sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte Kayseri’nin yükselen değeri Bünyan’da ciddi anlamda bir turizm atağı başlayacak. Bu turizm atağı ile birlikte ekonomik girdilerinde Bünyan’a girdiğini, ekonomik yatırımlarında Bünyan’a peşin sıra geldiğini ve yeni yatırımlar alacağını tüm vatandaşlarımızda görecektir” şeklinde konuştu.