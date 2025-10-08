  • Haberler
MHP'li Vekilden Sert Sözler: Gazeteci Mustafa Duran Can Güvenliği Endişesini Dile Getirdi

Kayseri'de spor gündemi, siyasetin gölgesinde sert bir tartışmaya dönüştü. MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un ETV kanalında yaptığı açıklamalar, gazeteci Mustafa Duran tarafından tehdit olarak yorumlandı.

Gazeteci Mustafa Duran, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın’ın istifa etmesi gerektiğini savunduğu yorumlarının ardından, canlı yayında hedef gösterildiğini belirtti. Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu saatten sonra bana bir şey olursa sorumlular Baki Ersoy ve Nurettin Açıkalın’dır” diyerek can güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade etti.

Tartışmayı büyüten bir diğer detay ise, Baki Ersoy’un söz konusu yayındaki 6 dakikalık konuşmasını sosyal medya hesabından birkaç kez paylaşması oldu. Aynı şekilde, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da bu videoyu paylaşarak Duran’ı yeniden gündeme taşıdı.

Olay, hem gazetecilik özgürlüğü hem de kamuoyunun güvenliği açısından dikkatle izleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

 

 

