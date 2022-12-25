MHP'li Yıldırım: 'Altılı masada herkes birbirine gülerek çelme takıyor'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kırşehir'de katıldığı 'Adım Adım 2023 Ahilerle Günümüz Bereketli Olsun' programında yaptığı açıklamada, 'Altılı masa'da herkesin birbirine gülerek çelme taktığını söyledi.

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  • 25.12.2022 13:05
  • Güncelleme: 25.12.2022 13:05
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MHP'li Yıldırım: 'Altılı masada herkes birbirine gülerek çelme takıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kırşehir’de katıldığı ’Adım Adım 2023 Ahilerle Günümüz Bereketli Olsun’ programında yaptığı açıklamada, ’Altılı masa’da herkesin birbirine gülerek çelme taktığını söyledi.

MHP’li Yıldırım, Ahi Evran Külliyesi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Altılı masada bir tane sol Marksist, Leninist parti var, beş tane sağcı parti var. Aşağıdan birbirlerini tekmeleyip üstten de birbirlerine gülüyorlar" dedi. Herkesin altılı masada birbirine çelme takmaya çalıştığını ifade eden Yıldırım, "Masa çevresinde ciddi şekilde bir mücadele var. Herhangi bir aday üzerinde müttefik kalırlar mı, kalmazlar mı bilmiyoruz. Her kim aday olursa olsun bizim adayımız net, kararımız da belli. Allah nasip ederse cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara seçtireceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. MHP ve Cumhur İttifakı olarak parlamentoda anayasa değişikliği yapacak sayıya da ulaşacağız" diye konuştu.

"MHP saha çalışmalarını sürdürüyor"

MHP’nin 1,5 yıldan fazla süredir saha çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Yıldırım açıklamasını şöyle sürdürdü:

"’Adım Adım 2023 Ahilerle Günümüz Bereketli Olsun’ adlı toplantıyı Ahi Evran’ın şehrinde başlattık. Ahi Evran Kırşehir’de meftundur. Bizlere göre esnaflığın, üretimin, ticaretin başkenti Kırşehir’dir. Bazı istisnalar var ki stokçuluk yapanları görüyoruz. Bütün esnafları da ahiliğin temel prensiplerine uymaya davet ederiz."

Kırşehir’de başlatılan toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Pelin Yılık, Milletvekili Nevin Taşlıçay, İbrahim Ethem Sadef, Ramazan Kaşlı ve MHP MYK üyeleri katılım sağladı.

İHA

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