MHP listelerinde Adnan İncetoprak sürprizi

14 Mayıs 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi’ne sayılı günler kala siyasi partilerde aday listesi heyecanı yaşanıyor. MHP Kayseri listesinde mevcut milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy’un ilk 2 sırada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre milletvekili aday listesinin 3. sırasında ise MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak’ın isminin olması bekleniyor. Listenin 4. sırasında ise Mete Kurt olduğu iddia edildi. Diğer 6 ismin ise kimler olduğu henüz belli değil.

Kayseri, nüfusuna göre Meclise 10 milletvekili gönderecek.