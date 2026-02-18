MHP Melikgazi'den 58 mahallede ihtiyaç sahiplerine Ramazan desteği

MHP Melikgazi İlçe Teşkilatı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde 58 mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere alışveriş çeklerinin mahalle başkanlarına teslim edildi.

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş, yapılan desteğin sadece maddi yardım değil, aynı zamanda kardeşlik ve dayanışmanın bir göstergesi olduğunu vurgulayarak; ”Değerli dava arkadaşlarım, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan'a bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan paylaşmanın, kardeşliğin, dayanışmanın ve gönüllere dokunmanın adıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Teşkilatı olarak bizler, kıymetli liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in ortaya koyduğu "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışıyla sadece sözde değil, özde de milletimizin yanında olmayı şiar edindik. Bugün siz kıymetli mahalle başkanlarımız aracılığıyla 58 mahallemizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmak üzere alışveriş çeklerimizi teslim ediyoruz. Bu destek sadece maddi bir yardım değil, bir gönül köprüsü, bir kardeşlik nişanesidir. Unutmayalım ki bir sofrada eksik olan bir lokmayı tamamlamak, bir haneye umut olmak en büyük zenginliktir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, tuttuğumuz oruçları kabul buyursun” ifadelerini kullandı.