MHP Melikgazi İlçe Başkanı Kalın, 'Ço ban ailesinin gür sesi olacağız'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, 13 Eylül Çarşamba günü eski sevgilisi tarafından öldürülen Edanur Çoban'ın ailesinin yanında olacağını ve konunun takipçisi olacağını söyledi.

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  • 24.09.2023 13:18
  • Güncelleme: 24.09.2023 13:18
MHP Melikgazi İlçe Başkanı Kalın, 'Ço ban ailesinin gür sesi olacağız'

Kalın, “Tüm adli süreci bir ‘Avukat ordusu’ ile takip edeceğimiz gibi Çoban ailesinin de gür sesi olacağız” dedi. Kayseri’de 18 yaşındaki Edanur Çoban; 13 Eylül Çarşamba gününün akşam saatlerinde eski sevgilisi tarafından sokak ortasında internetten satın alınan tüfekle öldürülmüştü. Geçtiğimiz Çarşamba günü ise Edanur Çoban’ın hakkının aranması için Cumhuriyet Meydanı’nda eylem gerçekleştirildi. 

Sosyal medya hesabından konunun takipçisi olacaklarını duyuran MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, yaptığı paylaşımda, “İnternetten alınan bir silahla henüz 18 yaşında bu hayattan koparıldı Edanur kardeşimiz. Üniversite kazanmış, yurt ve bursları bile çıkmıştı. Bugün taziyesindeydik. Babası Akın beyin tek isteği başka hayatların böyle solmaması. Ona bir söz verdik; Edanur’u unutturmayacağız. Bu vandallıkta hepimizin, kurumların, ailelerin herkesin suçu var. Bir kez daha böyle büyük acılar yaşanmasın diye tüm Kayseri kamuoyunu Çoban ailesi ile kenetlenmeye davet ediyorum. Edanur’un hatırasını ‘kadına karşı şiddeti’ şehrimizde bitirerek yaşatabiliriz. Tüm adli süreci bir ‘Avukat ordusu’ ile takip edeceğimiz gibi Çoban ailesinin de gür sesi olacağız” ifadelerini kullandı.

1ha

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