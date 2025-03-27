MHP Milletvekili Ersoy: 'İstikbal ve Kilim Mobilya Kayseri'nin Gururudur!'

Ersoy, bu markaların, Türkiye ve dünya genelindeki şubeleriyle sektördeki talepleri başarıyla karşıladığını belirterek, son günlerde bu firmalara yönelik olumsuz ve provokatif düşüncelerin ortaya atılmasının, sadece markalara değil, aynı zamanda Kayseri şehrine de haksızlık olduğunu ifade etti.

"Bu tutum Kayseri'mizi bir bütün olarak üzmüştür," diyen Ersoy, İstikbal ve Kilim Mobilya'nın Türk ekonomisinin lokomotif firmaları olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yerel üretimin önemine dikkat çeken Ersoy, yerli ve millî üretimin sadece ekonomik kalkınma için değil, kültürel mirasın ve iş gücünün korunması açısından kritik olduğunu söyledi. "Millî markalarımızın yanında durarak, Türkiye'nin güçlü ve bağımsız bir ekonomi yolunda ilerlemesine katkı sağlamaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Ersoy, bu önemli markaların hem Kayseri hem de ülke ekonomisi için taşıdığı değerin altını çizerken, tüm temsilcileri bu firmaların desteklenmesi konusunda duyarlı olmaya davet etti.