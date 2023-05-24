MHP milletvekillerinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeniden seçilen milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy ile MHP İl Başkanı ve yöneticilerle bir araya geldi.

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  • 24.05.2023 13:31
  • Güncelleme: 24.05.2023 16:37
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MHP milletvekillerinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin yeniden seçilen milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy ile MHP İl Başkanı ve yöneticilerle bir araya geldi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP’lilerden Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyareti gerçekleştirildi. Büyükkılıç, 14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinde yeniden milletvekili olarak seçilen İsmail Özdemir ve Baki Ersoy ile MHP Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağçovan ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, tekrar milletvekili seçilen MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ile Baki Ersoy’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kayseri’yi yine gururla temsil edeceklerine inandığını ifade etti.

Büyükkılıç, cumhur ittifakı ortaklarıyla birlikte her zaman birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde olduklarını, uyum kültürü içerisinde hiç ayrıştırmadan, ötekileştirmeden gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy da, Başkan Büyükkılıç’a Kayseri için yaptığı yatırımlar, hizmetler ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

İHA

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