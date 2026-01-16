MHP, 'Mustafa Elitaş Bulvarı' isminden çark etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 16 Ocak 2026 tarihli meclis toplantısında MHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Orhan Say, Kocasinan Bulvarı isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Say, "Kararın gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Oylamaya katıldılar evet dediler ancak grup toplantısında iken il başkanımızın katılımına Çevreyolu denecek sonraki mecliste il başkanımız evet dediği için de tüm arkadaşlarımızın evet demesi düşündürücü oldu. Onun haricinde kamuoyunda da tepki geldi. Biz Mustafa Elitaş ismine karşı değiliz. Ama Kocasinan; evliya türündeki birinin adını Mimarsinan’ın adının kaldırılması tuhaf. MHP olarak talebimiz kararın yeniden gözden geçirilmesidir" diye konuştu.