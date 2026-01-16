MHP, 'Mustafa Elitaş Bulvarı' isminden çark etti

MHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Orhan Say, geçtiğimiz hafta MHP'li Meclis üyelerinin de kabul edip oyladığı Kocasinan Bulvarı isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi ile ilgili, 'Biz Mustafa Elitaş ismine karşı değiliz. Ama Kocasinan evliya türündeki birinin adını Mimarsinan'ın adının kaldırılması tuhaf. MHP olarak talebimiz kararın yeniden gözden geçirilmesidir' dedi.

MHP, 'Mustafa Elitaş Bulvarı' isminden çark etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 16 Ocak 2026 tarihli meclis toplantısında MHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Orhan Say, Kocasinan Bulvarı isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
Say, "Kararın gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Oylamaya katıldılar evet dediler ancak grup toplantısında iken il başkanımızın katılımına Çevreyolu denecek sonraki mecliste il başkanımız evet dediği için de tüm arkadaşlarımızın evet demesi düşündürücü oldu. Onun haricinde kamuoyunda da tepki geldi. Biz Mustafa Elitaş ismine karşı değiliz. Ama Kocasinan; evliya türündeki birinin adını Mimarsinan’ın adının kaldırılması tuhaf. MHP olarak talebimiz kararın yeniden gözden geçirilmesidir" diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Aydınlar Ocağı'ndan Kocasinan Bulvarı İsim Değişikliğine Tepki
Kayseri Aydınlar Ocağı'ndan Kocasinan Bulvarı İsim Değişikliğine Tepki
Başkan Büyükkılıç'tan İldem'de AVM Ziyareti
Başkan Büyükkılıç'tan İldem'de AVM Ziyareti
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Kolaylık: Talimatlar İlk Binişte Aktarılacak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Kolaylık: Talimatlar İlk Binişte Aktarılacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te Ödüllerle Dolu Bir Yıl Geçirdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te Ödüllerle Dolu Bir Yıl Geçirdi
Milletvekili Cıngı, OSB Teknik Kolej'de Karne Heyecanına Ortak oldu
Milletvekili Cıngı, OSB Teknik Kolej’de Karne Heyecanına Ortak oldu
Mithatpaşa Mahallesi'nde sokak kavgası
Mithatpaşa Mahallesi’nde sokak kavgası
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!