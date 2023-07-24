MHP'nin A takımı belli oldu

 Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Yönetim Kurulu ilk toplantısını İl Başkanı Seyit Demirezen Başkanlığında gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatının A takımı belli oldu. İl Başkanı Seyit Demirezen'in Başkanlık Divanı 22 kişiden oluştu.

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  • 24.07.2023 22:08
  • Güncelleme: 24.07.2023 22:08
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MHP'nin A takımı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Yönetim Kurulu ilk toplantısını İl Başkanı Seyit Demirezen Başkanlığında gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıda Başkanlık Divanı açıklandı. Toplantı öncesinde konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, “Hepinizin de bildiği gibi 16 Temmuz 2023 tarihi itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Bu görevi bizlere layık gören Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendiye bir kez daha sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın izniyle bu şerefli görevi siz değerli ülküdaşlarımla birlikte el ele, omuz omuza icra edeceğiz. Partimiz 54 yıllık şanlı bir maziye sahiptir. Zindanlarda bilenen, meydanlarda şahlanan partimizde görev almak yüksek görev bilincine sahip olmayı gerektirir. Hepinizden bu fedakârlığı layıkıyla göstermenizi bekliyorum. Ben değil, biz diyerek gövdemizi taşın altına koyacağımızı unutmayınız. Hareketimiz dualı harekettir” ifadelerini kullandı. 

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı görevine getirilen Seyit Demirezen Başkanlık Divanı’nı belirledi. İl Başkanlık Divanı 22 kişiden oluşurken yeni yönetimin ilk toplantısı bugün gerçekleşecek. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen’in yeni Başkanlık Divanı şöyle;

Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aytaç Gezici,
İl Sekreteri Kürşat Açıkgöz, İl Muhasibi Ömer Faruk Çöl,
 Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Selim Gümüş, 
Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Levent Livdumlu, 
Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Çetin Başpınar, 
Ekonomi ve Finans İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Köşker, 
Türk Toplulukları ve Derneklerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kul Ahmet Cantürk, 
Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İrfan Koçak, 
Parti İçi Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdullah Zorlu, 
Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ebubekir Erkek, 
Sağlık İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Selçuk Şarvan,
İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Faruk Çolak, 
ARGE ve Propagandadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Baki Yozkoyun, 
Strateji ve Planlamadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ferhat Işık, 
Milliyetçi Kuruluşlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, 
Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kayhan Saraç, 
Sosyal Politikalardan ve Spordan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Osman Yozgat, 
Protokolden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sedat Çıtak,
Sosyal Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bekir Dursun, 
İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mustafa Demiryürek 
İl Başkanı Danışmanı Talat Eyüp Ensari.

1ha

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