MHP’nin adayları Bünyan’da mahalleliyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kala partilerde hareketlilik devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Baki Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi 28. Dönem Kayseri Milletvekili adayları Ergün Eryılmaz, Ertuğrul Yücebaş, Kayhan Saraç ve Batuhan Berke Başpınar, seçim çalışmalarına Bünyan ilçesi ile devam etti ve 8 ilçede mahalle sakinleriyle bir araya geldi. MHP Bünyan İlçe Başkanı Tevfik Düzen'in misafir ettiği adaylar, ilçenin Akmescit, Ekrek, Elbaşı, Süksün, Güllüce, Tuzhisar ve Karakaya mahallelerini ziyaret etti.

Adaylar, esnaf ve pazar ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, milletvekili seçimlerinde ise Milliyetçi Hareket Partisi için oy talebinde bulundular. 8 Mahalle ziyaretinde vatandaşlar da MHP'li adaylara ilgi gösterdi.