MHP Pınarbaşı İlçe Başkanı Kadir Mağara oldu

MHP Pınarbaşı İlçe Başkanlığı'nda görev değişikliği yapıldı. Alınan karar ile Pınarbaşı İlçe Başkanlığına Kadir Mağara atandı.

MHP Pınarbaşı İlçe Başkanı Kadir Mağara oldu

MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Genel Merkezimizin olurları ve İl Başkanımızın tensipleriyle Pınarbaşı İlçe Başkanı olarak sayın Kadir Mağara atanmıştır. Yeni İlçe Başkanımıza bu kutlu görevde başarılar dileriz. Bu zamana kadar davamıza hizmet eden önceki İlçe Başkanımız sayın Kadir Akbaş'a teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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