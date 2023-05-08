MHP Sivas milletvekili adayı İpek: 'Bize inanan Sivaslıları mahcup etmeyeceğiz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas 2. Sıra milletvekili adayı Av. İlker İpek, seçim çalışmalarına hız kazandırdı. İlçe ilçe, köy köy gezerek sıkılmadık el bırakmayan İpek, son olarak Yıldızeli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldızeli ziyaretinde ilk olarak muhtarları ziyaret eden İpek, burada ilçe muhtarlar derneğinde toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Yıldızeli Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden İpek, esnaflardan dua ve destek istedi.

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  • 08.05.2023 11:38
  • Güncelleme: 08.05.2023 11:38
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MHP Sivas milletvekili adayı İpek: 'Bize inanan Sivaslıları mahcup etmeyeceğiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas 2. Sıra milletvekili adayı Av. İlker İpek, seçim çalışmalarına hız kazandırdı. İlçe ilçe, köy köy gezerek sıkılmadık el bırakmayan İpek, son olarak Yıldızeli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldızeli ziyaretinde ilk olarak muhtarları ziyaret eden İpek, burada ilçe muhtarlar derneğinde toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Yıldızeli Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden İpek, esnaflardan dua ve destek istedi.

İpek ziyaretlerde, bizlere ve 3 hilale sahip çıkan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, " Şehrimizi Ankara ve bürokraside güçlü temsil edebilmemiz için 3 vekil ile Ankara’ya gideceğiz. Bize inanan Sivaslıları mahcup etmeyeceğiz. Ulaşılamayan değil her zaman yanlarında olan milletvekilleri olacağız. Bizler, Sivas’ta yaşıyoruz. Tüm ailemiz burada, işimiz burada. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği milletvekilleri MHP listelerinde var. Ahmet Özyürek vekilimiz, halkın her kesimi ile yakından ilgilendi, şehrini unutmadı. Her fırsatta buraya geldi. Bizlerde Meclise gittiğimizde aynı çizgide tek derdimiz Sivas ve Sivaslılar olacak” dedi.

İpek’e ziyaretlerinde Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Ülkü Ocakları İl Başkanı Rıfat Kalkan, Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Gökhan Karapınar ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

İHA

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