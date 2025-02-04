MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç: 'Şehitler arasında ayrım yapmayız'

CHP ile birlikte hareket ederek projeye red oyu verenleri eleştiren Saraç, İyi Parti'nin de şehitlerimizin aziz hatırası üzerinden gündemi karıştırmaya çalıştığını vurguladı.

Saraç, MHP olarak şehitlerimiz arasında asla ayrım yapmadıklarını ve her birinin ayrı ayrı taçlandırılması gerektiğine inandıklarını belirtti. Şehit ailelerinin bu projeye karşı olmadığını söyleyen Saraç, ülkücü şehitlerin hatıralarını yaşatacak gerçek kadroların Milliyetçi Hareket Partisi'nde olduğunu ifade etti.

Başkan Saraç, 15 Temmuz şehitleri, ülkücü şehitler ve vatan uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızın aynı değere sahip olduğunu belirterek, bu isimler üzerinden ayrımcılık yapmanın yanlış olduğunu savundu.

Ayrıca, Talas Millet Bahçesi'nde "Şehitler Anıtı" için yer tahsis edilirse, tüm siyasi görüşlerin üstünde şehitlerin gerçek mirasçıları olarak, bu anıtın maliyetini karşılamaya gönüllü olduklarını açıkladı.

Saraç, "Şehitler üzerinden siyaset yapanların sonu, milletin vicdanında mahkum olmaktır!" diyerek sözlerini sonlandırdı.