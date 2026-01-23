MHP Talas'tan Anlamlı Etkinlik: İlçenin her köşesi Albayrakla donatıldı

4 Ayrı Noktada Eş Zamanlı Etkinlik Yenidoğan, Mevlana, Bahçelievler Mahalleleri ve Atatürk Bulvarı olmak üzere ilçenin 4 stratejik noktasında kurulan stantlar ve gerçekleştirilen ziyaretlerle, rengini şehitlerimizin kanından alan mukaddes sancağımız hemşehrilerimizle buluşturuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk Bayrağı’nın milli kimliğimizdeki sarsılmaz yeri bir kez daha vurgulandı.

“O Lekesiz Sancak İlelebet En Yüksekte Dalgalanacaktır” Etkinlik sonrası yapılan açıklamada, Türk Bayrağı’na yönelik her türlü saygısızlığa karşı dimdik durulacağı mesajı verilerek şu ifadelere yer verildi:

“Rengini şehitlerimizin kanından alan mukaddes sancağımızı vatandaşlarımızla buluşturmanın gururunu yaşıyor, birliğimizin ve beraberliğimizin simgesi al bayrağımızı Talas’ın her köşesinde dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bilinmelidir ki; Nusaybin’de kirli ellere malzeme edilmeye çalışılan bayrağımızın asıl sahibi yüce Türk Milleti'dir. O lekesiz ve mukaddes sancak, vatanın her karışında ilelebet en yüksekte dalgalanmaya devam edecektir.”

MHP Talas İlçe Başkanlığı ve Talas Ülkü Ocakları, milli değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere bu şuuru aktarmak adına saha çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.