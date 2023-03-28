MHP'ye Kayseri'den 59 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı

Milletvekili aday adaylığı başvurularının bitmesinin ardından partilere başvuran kişi sayıları belli oldu. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) Kayseri'den 59 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı. 

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  • 28.03.2023 10:28
  • Güncelleme: 28.03.2023 11:14
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MHP'ye Kayseri'den 59 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Seçim tarihinin kesinleşmesi sonrasında partiler milletvekili aday adaylığı sürecini başlattı. MHP’de ise milletvekili aday adaylığı başvurular sona erdi. Çok sayıda kamu görevlisi, kritik görevlerini bırakarak milletvekilliği adaylığı için partilerin kapılarını çaldı.

MHP Kayseri Milletvekili Aday Adayları listesi ise şöyle; 

Abdulkadir Aytekin
Mustafa İslam
Serap Şule Kalın
Yasemin Şimşek
Erkan Yıldırım
Seyfettin Pınar
Metin Özkara
Emine Avşar
Taha Onur Pamuk
Mustafa Bozkurt
Ömer Kaya
Ahmet Biçer
Metehan Çevikel 
Ali Can Akpınar
Ahmet Yanar
Ahmet Karatut
Mülayim Gül Akarsu
Nuri Candan
Özdemir Tekel
Murat Kuş
Mehmet Altuntaş
İsa Ferah
Fatma Zühal Zor
Mete Kurt
Gökhan Kamay
Zübeyir Özdemir
Ali Rıza Deniztaş
Yahya Bilgin
Türkeş Baş
Ahmet Alakuş
Celalettin Öztürk
Ahmet Kılıç
Mustafa Baki Ersoy
Ali Tura
Kübra Bayazıt 
Dilara Çağlar
Durmuş Sarıoğlu
Ahmet Talay
Seyit Kahraman
Mehmet Kayırga
Fatih M. Bolat
Ömer Gülmez
M. Emin Somtaş
Kayhan Saraç
Berk Yılmaztürk
M. Hüseyin Yıldız
Ümit Köroğlu
Süleyman Korkmaz
Veli O. Öztürk
Ergün Eryılmaz
Ali Erkan
Ertuğrul Yücebaş
B. Berke Başpınar 
İsmail Özdemir
Ahmet S. Çolak
Rüştü Sevim
Şahin Sönmez
Sait Şener
Yakup Er

1ha

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