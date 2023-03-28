MHP'ye Kayseri'den 59 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Seçim tarihinin kesinleşmesi sonrasında partiler milletvekili aday adaylığı sürecini başlattı. MHP’de ise milletvekili aday adaylığı başvurular sona erdi. Çok sayıda kamu görevlisi, kritik görevlerini bırakarak milletvekilliği adaylığı için partilerin kapılarını çaldı.

MHP Kayseri Milletvekili Aday Adayları listesi ise şöyle;

Abdulkadir Aytekin

Mustafa İslam

Serap Şule Kalın

Yasemin Şimşek

Erkan Yıldırım

Seyfettin Pınar

Metin Özkara

Emine Avşar

Taha Onur Pamuk

Mustafa Bozkurt

Ömer Kaya

Ahmet Biçer

Metehan Çevikel

Ali Can Akpınar

Ahmet Yanar

Ahmet Karatut

Mülayim Gül Akarsu

Nuri Candan

Özdemir Tekel

Murat Kuş

Mehmet Altuntaş

İsa Ferah

Fatma Zühal Zor

Mete Kurt

Gökhan Kamay

Zübeyir Özdemir

Ali Rıza Deniztaş

Yahya Bilgin

Türkeş Baş

Ahmet Alakuş

Celalettin Öztürk

Ahmet Kılıç

Mustafa Baki Ersoy

Ali Tura

Kübra Bayazıt

Dilara Çağlar

Durmuş Sarıoğlu

Ahmet Talay

Seyit Kahraman

Mehmet Kayırga

Fatih M. Bolat

Ömer Gülmez

M. Emin Somtaş

Kayhan Saraç

Berk Yılmaztürk

M. Hüseyin Yıldız

Ümit Köroğlu

Süleyman Korkmaz

Veli O. Öztürk

Ergün Eryılmaz

Ali Erkan

Ertuğrul Yücebaş

B. Berke Başpınar

İsmail Özdemir

Ahmet S. Çolak

Rüştü Sevim

Şahin Sönmez

Sait Şener

Yakup Er