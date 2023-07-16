MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen oldu.
- 16.07.2023 13:45
- Güncelleme: 16.07.2023 13:45
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağçovan ve il yönetimi geçtiğimiz günlerde görevden alınmıştı. MHP Kayseri İl Başkanlığına ise kimin getirileceği merak konusuydu. MHP Kayseri yeni il başkanı belli oldu. Genel merkez tarafından il başkanlığına Seyit Demirezen getirildi.
1ha
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