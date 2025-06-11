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Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddeleri mide ve bağırsaklarında gizleyerek Kayseri'ye getirecekleri öğrenilen 3 İran uyruklu şahıs yakalandı.

Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; İran uyruklu A.O. (51), M. S. (37) ve P. S. (28) isimli şahısların İran’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri  mide ve bağırsaklarında gizleyerek Kayseri’ye getirecekleri öğrenildi. Bu kapsamda; söz konusu şahıslar takibe alınarak Kocasinan Himmetdede bölgesinde aynı gün seyahat ettikleri ticari taksi içerisinde yakalandı. Yapılan üst ve eşya aramalarında 15 gram toz esrar, 5 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ve 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan şahısların Kayseri Şehir Hastanesinde iç beden muayenesi yapılarak mide ve bağırsaklarında  çok miktarda kapsül şeklinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yabancı maddeler tespit edildi. Şahıslar, vücudundaki yabancı maddelerin doğal yollardan çıkarılması için müşaade altına alındı.

Haber Merkezi

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