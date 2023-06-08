Midelerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslar adliyede

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda midelerinde sakladıkları uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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  • 08.06.2023 09:56
  • Güncelleme: 08.06.2023 10:11
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Midelerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslar adliyede
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda midelerinde sakladıkları uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan iki yabancı uyruklu şahsı takibe aldı. Ekipler, hareketlerinden ve mide bulantılarından şüphelendiği şahısları hastaneye götürdü. Burada röntgen çekinen şahısların midesinde farklı maddeler tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahalede şahısların midelerinde sakladıkları 70 tane kapsül haline getirilmiş toplamda 500 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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