Midesinde uyuşturucu saklayan 2 kişi kıskıvrak yakalandı

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli midesine sakladıkları uyuşturucu madde ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 06.06.2023 21:39
  • Güncelleme: 07.06.2023 14:38
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Midesinde uyuşturucu saklayan 2 kişi kıskıvrak yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli midesine sakladıkları uyuşturucu madde ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan iki yabancı uyruklu şahsı takibe aldı. Ekipler, hareketlerinden ve mide bulantılarından şüphelendiği şahısları hastaneye götürdü. Burada röntgen çekinen şahısların midesinde farklı maddeler tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahalede şahısların metamfetamin kapsüllerini yutarak midelerinde saklandığı belirlendi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, operasyonla ilgili olarak, "Ne yaparlarsa yapsınlar Kayseri Emniyetinden kaçamayacaklar. İlimize uyuşturucu sokmak için denedikleri her yol emniyetimizin dikkati sayesinde başarısızlığa uğratılıyor. Bu sefer metamfetamin kapsüllerini midelerinde saklayarak ilimize sokmaya çalıştılar. Emniyetimizin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandılar. Gençlerimizi zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Tebrikler Kayseri Emniyet" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan şahısların işlemleri sürüyor.

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İHA

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