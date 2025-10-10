  • Haberler
  • Asayiş
  • Midesinde ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı

Midesinde ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ticari takside yapılan aramalarda üzerinde, midesinde ve bağırsaklarında 85 adet kapsül şeklinde toplam 884 gram eroin ve 4 gram morfin uyuşturucu madde ele geçirilen İran uyruklu şahıs yakalandı.

Midesinde ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmaları sonucunda; Kocasinan-Beydeğirmeni Mahallesi’nde kurulan şok yol kontrol noktasında durdurulan ticari takside yapılan adli aramada; İran uyruklu M.R.’nin üzerinde, midesinde ve bağırsaklarında 85 adet kapsül şeklinde toplam 884 gram eroin ve 4 gram morfin uyuşturucu madde ele geçirildi. Söz konusu şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

320 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
320 milyon TL tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatacak
Kayseri'de Sine-Müzik Seminerleri Başlıyor!
Kayseri'de Sine-Müzik Seminerleri Başlıyor!
Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor
Elektrikli araçlara şarj desteği: 81 ilde 529 yeni üniteye hibe veriliyor
Ticaret satış hacmi ağustosta aylık düştü, yıllık yükseldi
Ticaret satış hacmi ağustosta aylık düştü, yıllık yükseldi
Kredi kartı borçlarında yapılandırma başvurusu bugün sona eriyor
Kredi kartı borçlarında yapılandırma başvurusu bugün sona eriyor
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sektörel Sorunlar KTO'da Ele Alındı
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sektörel Sorunlar KTO’da Ele Alındı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!