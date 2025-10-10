Midesinde ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı
Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ticari takside yapılan aramalarda üzerinde, midesinde ve bağırsaklarında 85 adet kapsül şeklinde toplam 884 gram eroin ve 4 gram morfin uyuşturucu madde ele geçirilen İran uyruklu şahıs yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmaları sonucunda; Kocasinan-Beydeğirmeni Mahallesi’nde kurulan şok yol kontrol noktasında durdurulan ticari takside yapılan adli aramada; İran uyruklu M.R.’nin üzerinde, midesinde ve bağırsaklarında 85 adet kapsül şeklinde toplam 884 gram eroin ve 4 gram morfin uyuşturucu madde ele geçirildi. Söz konusu şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.