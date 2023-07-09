Midibüsün çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Nevşehir’de özel halk midibüsünün çarptığı 15 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Uçhsiar kasabası halı saha yolunda bisikletiyle giden Melih B.’ye sürücüsü öğrenilemeyen 50 ACL 625 plakalı özel halk midibüsü çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Midibüsün altında yaklaşık 50 metre sürüklenen genç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Ağır yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Melih B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.