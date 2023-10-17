Millet Bahçesi Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapılan çalışmaları inceledi. Büyükkılıç’a, teknik gezi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları ve müdürler eşlik etti.

Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, millet bahçesinin vatandaşların kullanımına hazır hale geldiğini belirterek, “Yüzlerimiz gülüyor, çok şükür millet bahçemiz halkımızın kullanımına hazır hale geldi. İnşallah ay sonuna Cumhuriyet Bayramı’mızla birlikte o günleri hem etkinliklerle buluşturmak adına hem de gastronomi festivaliyle birleştirmek suretiyle, değişik etkinliklerle halkımız burasının kullanımına başlamış olacak. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜKLERİNDEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ’NDE 1 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN

Büyükkılıç, millet bahçesinde 1 milyon 260 bin metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresini yeşil alanların oluşturduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Her aşamada söylediğimiz gibi 1 milyon 260 bin metrekarelik bir alan ile Türkiye’nin en büyüklerinden birisi olan millet bahçemiz 1 milyon metrekarelik yeşil alanıyla da adeta çevreci, insanların takdir edeceği ve buradan yararlanacağı güzel bir yeşil alan oldu. Şehrimiz bu anlayışla da yeşil alan kazanmış oldu. Belediye ve TOKİ iş birliği ile yapılan bu çalışmada ayrıca mutfak sanatları merkezimiz, kütüphanemiz, Mimar Sinan Müzemizin de eklenmesiyle zenginlik oluşurken sportif, kültürel, sosyal her yönüyle insanların rahatlıkla eğleneceği, dinleneceği keyifli bir ortam içerisinde gün boyunca vakit geçireceği bir ortam oluştu. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz.”

PROJEDE NELER OLACAK?

96 adet engelli, 28 adet otobüs otoparkı olmak üzere toplam 3 bin 394 adet otopark alanının yer alacağı millet bahçesi projesinde, bisiklet ve koşu parkurları, yürüyüş yolları, piknik alanı, servis yolları, 2 ayrı etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, spor sahası alanları ve süs havuzları da bulunuyor. Ayrıca projede, köpek eğitim alanı, geleneksel takvim, konser gibi etkinliklere hizmet edecek sahne kurulum alanı ve amfi, özel tasarlanmış çiçek bahçeleri, yapay tepelikler, kaykay pisti, pilates ve yoga sahaları, güneş saati, spor alanlarının etrafında her biri 123 kişilik 14 adet tribün ve model araç-drone pisti bulunacak.

Öte yandan proje kapsamında, ilerleyen süreçte kent müzesi, halk kütüphanesi, mutfak sanatları merkezi ve sağlıklı yaşam merkezi de kente kazandırılacak.