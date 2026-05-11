Millet Bahçesi'nde Bahar Hareketliliği

Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, baharın sıcak günleriyle birlikte Kayserililerin yoğun ilgisini çekmeye başladı. Hafta sonu, bahçeyi dolduran vatandaşlar, sosyal donatıları sayesinde keyifli ve verimli bir şekilde vakit geçirdi.

1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanında 1 milyon metrekare yeşil alan bulunduran millet bahçesi, bahar mevsiminin sıcak yüzünü göstermesiyle Kayserililerin ilgi odağı haline geldi. Özellikle Mayıs ayının sıcak günlerinde, vatandaşlar bahçeye akın etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından donatılan tesislerde, vatandaşlar hafta sonlarını yeşil alanlarda ve sosyal donatıların sağladığı nezih bir ortamda geçirdi. Çocuklar, oyun parkları ve eğlence alanlarında eğlenirken, millet bahçesi bir hafta sonunda daha Kayserililere gündüz ve gece ayrı bir ferahlık sundu.

Sosyal donatılar, 3 bin 394 adet otopark alanı, bisiklet ve koşu parkurları, yürüyüş yolları, piknik alanları, etkinlik çayırları, çocuk oyun alanları, spor sahası alanları ve süs havuzları ile dikkat çekiyor. Ayrıca, köpek eğitim alanı, konser etkinliklerine hizmet edecek sahne kurulum alanı, özel tasarlanmış çiçek bahçeleri, yapay tepelikler, kaykay pisti, pilates ve yoga sahaları, güneş saati ve model araç-drone pisti de ziyaretçilere sunuluyor.

Bunun yanı sıra, millet bahçesi içerisinde bulunan halk kütüphanesi, mutfak sanatları merkezi, sağlıklı yaşam merkezi, BMX parkuru ve tenis kortları da Kayserililerden yoğun ilgi görüyor. Bu tesisler, her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanarak, vatandaşların keyifli vakit geçirmesine olanak sağlıyor.

