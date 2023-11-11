Millet Bahçesi'nde Gençlere Özel Program

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Buluşması çerçevesinde Haber Spikeri Mehmet Aydın ile Radyocu Hop Dedik Ayhan, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde gençlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Genç Dostu Ödüllü Şehir’ unvanına layık görülen Kayseri’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere yönelik proje, faaliyet ve yatırımları ile her zaman onların yanında yer almaya devam ediyor. Büyükşehir belediyesi, genç nüfusu ile büyük bir dinamizme sahip olan Kayseri’de, özel bir etkinliğe daha imza atıyor. 12 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Gençlik Buluşması çerçevesinde Haber Spikeri Mehmet Aydın ile Radyocu Hop Dedik Ayhan’ın katılacağı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde etkinlik düzenlenecek. Program çerçevesinde, söyleşinin yanı sıra, yarışmalar, sürpriz hediyeler ile mehteran takımının konseri ve yamaç paraşütü etkinliği de yer alacak. Radyocu Hop Dedik Ayhan, tüm Kayserilileri söyleşiye davet ederek, “Sevgili Kayserili dostlar, 12 Kasım Pazar günü saat 13’te güzel bir söyleşi için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde buluşmak istiyoruz. Özellikle gençler, kendini genç hissedenler söyleşimiz var, minik yarışmalarımız, güzel hediyelerimizle hepinizi bekliyoruz” dedi.

Haber Spikeri Mehmet Aydın da; “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gençlerle baş başa programında buluşuyoruz” diye konuştu.